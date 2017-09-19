также в разделеОбщество
СНБО: Лукашенко отменил визит в Россию из-за поведения военных РФ в Беларуси
В Мариуполе нашли украденное в 2014 году оружие милиции 12
АТО: Боевики продолжают применять артиллерию на луганском направлении 14
СБУ задержала на взятке заместителя мэра Первомайска 16
Из Украины повторно выдворили «вора в законе» 22
Закон об образовании: В Госдуме негодуют из-за «насильственной украинизации» 56
С начала года к ответственности привлекли 6 тысяч пограничников 20
Подросток вынес 15 детей из комнат горящего лагеря в Одессе 48
Экс-начальник патрульной полиции Харькова возглавит Полицейскую академию 44
В Совете Европы заявили о росте дискриминации и нетерпимости в Украине 132
В Минобороны считают 93% участников АТО «скрытыми врагами» 306
Кабмин пообещал погасить долги перед медиками 50
Двоих фигурантов дела 2 мая снова арестовали 47
Оккупированная Донетчина задолжала за воду 1,6 миллиарда 29
Суд арестовал воспитательницу детского лагеря «Виктория» 107
18 сентября. Картина дня 48
В столкновениях под судом в Черноморске пострадали 20 правоохранителей 30
Расследовать пожар в лагере «Виктория» будет спецгруппа 29

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения ряда стран и островов Карибского бассейна из-за приближающегося урагана «Мария». Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

По информации Национального центра ураганов США, к северо-восточным островам Карибского моря (Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканская Республика, Гваделупа, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат, Мартиника) приближается ураган «Мария», которому присвоена четвертая категория уровня опасности. Максимальная мощность урагана ожидается 19-20 сентября.

МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий, а тем, кто планирует его посетить, - воздержаться в ближайшее время от поездок в регион. Во время пребывания в районах, пораженных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины рекомендуется обращаться в дипломатические учреждения.

Напомним, накануне, 18 сентября, тропический шторм «Мария», образовавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана и двигался на острова Карибского бассейна, ранее пострадавшие от урагана «Ирма». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги