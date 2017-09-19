Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения ряда стран и островов Карибского бассейна из-за приближающегося урагана «Мария». Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

По информации Национального центра ураганов США, к северо-восточным островам Карибского моря (Пуэрто-Рико, Гаити, Доминиканская Республика, Гваделупа, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат, Мартиника) приближается ураган «Мария», которому присвоена четвертая категория уровня опасности. Максимальная мощность урагана ожидается 19-20 сентября.

МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий, а тем, кто планирует его посетить, - воздержаться в ближайшее время от поездок в регион. Во время пребывания в районах, пораженных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины рекомендуется обращаться в дипломатические учреждения.

Напомним, накануне, 18 сентября, тропический шторм «Мария», образовавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана и двигался на острова Карибского бассейна, ранее пострадавшие от урагана «Ирма».