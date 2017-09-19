Бывший президент Грузии, лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили намерен временно проживать в Черкасской области.

Об этом он сказал на митинге своих сторонников у Администрации Президента, сообщают Українські Новини.

«Я обоснуюсь в Черкасской области, и оттуда буду ездить по регионам Украины», – сказал он.

Саакашвили добавил, что уедет ночью из Киева.

Перед брифингом Саакашвили прошелся по ул. Институтской, вызвав ажиотаж среди митингующих, которые еще с утра находятся в правительственном квартале.

Напомним, сегодня Саакашвили приехал в Киев, где провел встречу под Администрацией Президента.