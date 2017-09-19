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Решение о поставках американского оборонного вооружения повысит стоимость российской агрессии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт» в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«К сожалению, вопрос об обеспечении Украины новыми оборонительными вооружениями вызвал горячие дискуссии в США на основе нескольких мифов», - сказал он.

«Первый - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что принятие положительного решения по этому вопросу может сохранить жизнь украинским воинам и подчеркнул, что это является самым важным.

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны. 

 
ForUm

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