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Южная Корея подняла вопрос о возможности возвращения ядерного оружия на полуостров.

Министр обороны США Джеймс Маттис признал, что обсуждал этот вопрос с его южнокорейским коллегой, но отказался сказать, рассматривается ли такой вариант. «Мы открыты к диалогу с нашими союзниками по любому вопросу, который они хотят поднять», - сказал он, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Также глава Пентагона намекнул в понедельник о наличии военных вариантов в отношении Северной Кореи, которые могли бы при этом обезопасить Сеул от тяжелых последствий, но отказался сказать, о каких вариантах он говорил и включают ли они использование смертоносной силы.

Отвечая на вопрос, существуют военные варианты, которые Соединенные Штаты могли бы использовать в отношении КНДР и не создали бы для Южной Кореи серьезной опасности, Меттис сказал: «Да, есть. Но я не буду вдаваться в детали «.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что любое использование смертоносной силы против Северной Кореи будет непреодолимым, используя такие фразы, как «огонь и ярость», что вызывают образы ядерной войны.

Военные варианты, доступные для Трампа, варьируются от нелетальных действий, таких как морская блокада, направленная на применение санкций, до проведения кибератак и размещения нового оружия США в Южной Корее, где Штаты имеют 28 500 военнослужащих.

Ядерное оружие США было выведено из Южной Кореи после подписания в 1991 году антиядерной декларации между Республикой Корея и КНДР.
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