Один из фигурантов дела 2 мая Евгений Грищук, оправданный в понедельник городским судом Черноморска, подвергся нападению неизвестных.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на информацию полиции, нападение произошло в Овидиополе.

Мужчине пробили голову. Он госпитализирован.

Как ранее сообщал ForUm, 18 сентября городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

После этого активисты ряда патриотических организаций попытались не дать вывезти оттуда оправданных фигурантов. Полиции, однако, удалось эвакуировать обвиняемых, членов их семей и адвокатов.