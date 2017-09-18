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В следующем году минимальная зарплата вырастет с 3200 гривен до 3723 гривен или на 16,3%. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года – 1700 гривен, с 1 июля – 1777 гривен, с 1 декабря – 1853 гривни. Такой рост социальных стандартов предусмотрен в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Законопроект также предусматривает рост прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года – 1492 гривни, с 1 июля – 1559 гривен, с 1 декабря – 1626 гривен. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года – 1860 гривен, с 1 июля –  1944 грн, с 1 декабря - 2027 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года – 1373 гривни, с 1 июля – 1435 гривен, с 1 декабря – 1497 гривен.

«В законопроекте на следующий год учтена инфляция на уровне 7%. Таким образом социальные стандарты будут расти быстрее инфляции», - заверили в Кабмине.

Напомним, Кабмин 15 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2018 год
ForUm

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