Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 850 гривен и амнистировал бывшего полицейского полка патрульной службы особого назначения «Киев» за кражу ноутбука и нагрудного знака судьи в Соломенском районном суде Киева.

Об этом говорится в приговоре суда от 11 сентября, передают Українські Новини.

Согласно документу, ныне безработный уроженец Винницы занимал должность полицейского полка «Киев».

Он 14 июня 2016 года, не находясь на службе, в свободное от работы время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 13:00 прибыл в помещение Соломенского райсуда по адресу: ул. Кривоноса, 25, для встречи со своими знакомыми – также бойцами «Киева», которые охраняли суд.

Полицейский планировал взять у них в долг 200 гривен.

В связи с тем, что накануне в суде произошел пожар, преступник беспрепятственно зашел в помещение учреждения.

В дальнейшем, воспользовавшись хаотичной ситуацией, работник полиции примерно в 15:00 зашел в служебный кабинет №8, расположенный на втором этаже здания, и украл находившиеся там ноутбук Asus K500C с зарядным устройством к нему и нагрудный знак судьи.

Украденные вещи злоумышленник спрятал под заднее пассажирское сиденье в полицейском автомобиле УАЗ.

Согласно предоставленной территориальным управлением Государственной судебной администрации в Киеве информации, стоимость нагрудного знака судьи составляет 400 гривен.

Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость ноутбука Asus K500C с зарядным устройством к нему составляет 3 тыс. гривен.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал полностью и искренне раскаялся.

Кроме того, обвиняемый заявил ходатайство о применении к нему амнистии, поскольку он является участником боевых действий.

Прокурор не возражал против применения к обвиняемому закона «Об амнистии в 2016 году».

Учитывая это, суд приговорил подсудимого к штрафу в сумме 850 гривен, но на основании закона «Об амнистии в 2016 году» освободил от наказания.