Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 850 гривен и амнистировал бывшего полицейского полка патрульной службы особого назначения «Киев» за кражу ноутбука и нагрудного знака судьи в Соломенском районном суде Киева.
Об этом говорится в приговоре суда от 11 сентября, передают Українські Новини.
Согласно документу, ныне безработный уроженец Винницы занимал должность полицейского полка «Киев».
Он 14 июня 2016 года, не находясь на службе, в свободное от работы время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 13:00 прибыл в помещение Соломенского райсуда по адресу: ул. Кривоноса, 25, для встречи со своими знакомыми – также бойцами «Киева», которые охраняли суд.
Полицейский планировал взять у них в долг 200 гривен.
В связи с тем, что накануне в суде произошел пожар, преступник беспрепятственно зашел в помещение учреждения.
В дальнейшем, воспользовавшись хаотичной ситуацией, работник полиции примерно в 15:00 зашел в служебный кабинет №8, расположенный на втором этаже здания, и украл находившиеся там ноутбук Asus K500C с зарядным устройством к нему и нагрудный знак судьи.
Украденные вещи злоумышленник спрятал под заднее пассажирское сиденье в полицейском автомобиле УАЗ.
Согласно предоставленной территориальным управлением Государственной судебной администрации в Киеве информации, стоимость нагрудного знака судьи составляет 400 гривен.
Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость ноутбука Asus K500C с зарядным устройством к нему составляет 3 тыс. гривен.
В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал полностью и искренне раскаялся.
Кроме того, обвиняемый заявил ходатайство о применении к нему амнистии, поскольку он является участником боевых действий.
Прокурор не возражал против применения к обвиняемому закона «Об амнистии в 2016 году».
Учитывая это, суд приговорил подсудимого к штрафу в сумме 850 гривен, но на основании закона «Об амнистии в 2016 году» освободил от наказания.
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