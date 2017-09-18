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На встрече после возвращения экс-президента Грузии Саакашвили в Украину городской председатель Львова Андрей Садовый не говорил с ним об объединении.

Об этом Садовый рассказал в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос о встрече оппозиционных политиков 10 сентября во Львове.

«Речь шла не об объединении, а о важности совместной работы и общения. Потому что очень часто украинцы объединяются перед расстрелом. А это уже бывает поздно. Надо уметь работать вместе, за круглым столом», - сказал он.

«С ним было достаточно много украинских политиков. На самом деле мы не имели какого-то предметного долгого разговора. Это были определенные эмоции. Затем коллеги пошли поужинать, и на этом встреча прекратилась», - добавил Садовый.

На вопрос журналистов, не угнетает ли его, что у Саакашвили накануне «прорыва» была встреча с Коломойским и не кажется ли ему, что в событиях на границе последний мог сыграть определенную роль, Садовый ответил: «Я не владею этим вопросом».

На уточнение, общается ли он с Коломойским, он ответил: «Нет, и Саакашвили мне об этом ничего не говорил».

Ранее Садовый сообщил, что Президент Петр Порошенко спрашивал его о Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора.
ForUm

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