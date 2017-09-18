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В Международном аэропорту «Одесса» стартовала традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов, направляющихся в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана.

По данным пресс-службы аэропорта, ожидается прибытие в Одессу порядка 6500 паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.

Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале аэропорта. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пассажирского автотранспорта, который доставит паломников в Умань.

На период хасидской программы в аэропорту усилены меры безопасности.  В организации мер безопасности принимают участие как украинские, так и израильские специалисты.

Завершится хасидская программа в Международном аэропорту «Одесса» 25 сентября.

Напомним, в этом году иудейский Новый год Рош-а-Шана приходится на 20-22 сентября, и по предварительным прогнозам ожидается прибытие в город Умань на Черкасчине 40 тысяч паломников.

 
ForUm

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