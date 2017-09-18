В Румынии восемь человек погибли и около 70 госпитализированы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.
Большая часть жертв и пострадавших – жители города Тимишоара и его окрестностей, сообщает Русская служба ВВС.
Тимишоара – третий по величине город Румынии, расположенный на западе страны.
Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.
«Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь», - сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины.
Напомним, 17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.
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