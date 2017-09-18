В Румынии восемь человек погибли и около 70 госпитализированы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

Большая часть жертв и пострадавших – жители города Тимишоара и его окрестностей, сообщает Русская служба ВВС.

Тимишоара – третий по величине город Румынии, расположенный на западе страны.

Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

«Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь», - сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины.

Напомним, 17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.