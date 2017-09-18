Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили планирует провести акцию в Киеве 17 октября.

Об этом он заявил в Facebook.

«Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», - заявил политик.

Место проведения и формат акции Саакашвили не уточнил.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев, потому что его «надо спасать».