также в разделеПолитика
Постпред РФ: Украина может внести свой проект резолюции по миротворцам 41
Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в госбюджет-2018 по обороне 49
Климкин: Критика закона об образовании – критика трактовок и иллюзий 48
Волкер анонсировал очередную встречу с Сурковым 32
Порошенко подписал указ о соцзащите детей погибших журналистов 19
Волкер: Предложение РФ о миротворцах разделит Украину 139
Луценко: Саакашвили не выдворят из Украины и не арестуют за «прорыв» 103
Гройсман заявил, что не сильно зависим от Порошенко 51
Гройсман не знает, что делать с Саакашвили 230
Суд оставил Сакварелидзе без меры пресечения 40
Порошенко и Трамп встретятся 21 сентября 63
Проект госбюджета-2018 зарегистрирован в Раде 28
Добродомова вызвали в НАПК: вручить протокол об админнарушении 34
Украина еще не направила Совбезу ООН проект резолюции о миротворцах 26
Кучма не верит в деоккупацию Крыма в следующем году 93
У Путина уверяют, что не откажутся «гуманитарной помощи» оккупированному Донбассу 38
Лавринович арестован на 2 месяца 89
В АП заявляют, что Порошенко не говорил с Садовым о Саакашвили 43

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили планирует провести акцию в Киеве 17 октября.

Об этом он заявил в Facebook.

«Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», - заявил политик.

Место проведения и формат акции Саакашвили не уточнил.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев, потому что его «надо спасать».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

101
Теги