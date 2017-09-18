Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили планирует провести акцию в Киеве 17 октября.
Об этом он заявил в Facebook.
«Мы решили присоединиться к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», - заявил политик.
Место проведения и формат акции Саакашвили не уточнил.
Напомним, ранее Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев, потому что его «надо спасать».
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