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В этом году иудейский Новый год Рош-а-Шана приходится на 20-22 сентября, и по предварительным прогнозам ожидается прибытие в город Умань на Черкасчине 40 тысяч паломников, сообщает Госпогранслужба.

Так, в прошлом году сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе оформили более 30 тыс. паломников, следовавших организованными группами. Их оформление в большинстве осуществлялось в аэропортах «Борисполь», «Жуляны», «Львов» и «Одесса», а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

Для соблюдения общего общественного правопорядка бдительность правоохранителей в этот период обычно растет. В частности пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», на которых приходится львиная доля оформления хасидов-паломников, подготовку уже начали.

Сейчас военнослужащие участвуют в служебных совещаниях аэропортов с привлечением представителей самих перевозчиков относительно получения предварительной информации о прибытии организованных групп лиц. Кроме того, проверяется готовность пунктов пропуска, в частности, осуществление пограничного контроля на отдельных полосах движения и создание условий для работы контрольных служб.

Всего для организации пропуска через государственную границу указанной категории лиц Госпогранслужба увеличит количество рабочих мест и пограничных нарядов с привлечением дополнительных резервов. С персоналом, который привлекается к осуществлению пограничного контроля паломников-хасидов, будут проводиться соответствующие тренинги и практические занятия.
ForUm

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