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В субботу, 16 сентября, во время мирной акции на Думской площади в Одессе возник конфликт между правоохранителями и активистами, которые пытались попасть в здание горсовета.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов.

Происшествие внесено в журнал единого учета, предоставляется правовая квалификация правонарушений.

«Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», - заявили в полиции и призвали граждан высказывать свою позицию только законным путем, не провоцируя правоохранителей и не нанося вреда жизни и здоровью других людей.

Вчера около 17:00 к зданию горсовета на Думскую площадь начали сходиться родители детей, отдыхавших в лагере «Виктория», и общественные активисты. Люди требовали встречи с мэром Геннадием Трухановым.  

Несколько раз под зданием происходили стычки, активисты пытались штурмовать горсовет, полиция применяла слезоточивый газ.

В ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  
ForUm

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