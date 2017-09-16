также в разделеОбщество
Украинец пытался вывезти в Россию старинную книгу 17
Безъязыкова оставили под стражей еще на два месяца 18
Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках 46
АТО: На Луганщине снова обстрелы, ранен один военный 16
15 сентября. Картина дня 44
Боевик «ДНР» после Иловайска и Дебальцево год прослужил в ВСУ 95
Бывший топ-менеджер «Укргазбанка» нанес убытков на 155 миллионов 29
Прокуратура открыла дело по факту пыток Параламова 50
ФФУ прекратила сотрудничество со скандальным арбитром 43
МИД требует допустить украинских врачей к Грибу 48
Прокуратура попросит для Сакварелидзе самую мягкую меру пресечения 144
НАБУ проводит обыски у бизнесмена, одолжившего деньги Дейдею 51
МОН о законе об образовании: Ни в одной из критикующих стран нет украинской школы 67
Полторак: Никто не запрещал военным открывать ответный огонь 49
У патрульной полиции появились новые функции 455
В Крыму силовики задержали журналиста и адвоката 43
ОБСЕ: Новая вспышка агрессии на Донбассе возможна в любой момент 40
МВФ считает очень низкими цены на газ в Украине 69

С острова Мартиника в Карибском море эвакуировали на материковую часть Франции шесть украинцев.

Решение об эвакуации было принято из-за урагана «Ирма», сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«Во Францию спецрейсом с о. Мартиника из-за урагана «Ирма» прибыло 6 граждан Украины», - сообщается на станице ведомства в Twitter.

 


 

Консул находится в международном аэропорту Орли (Париж).

Напомним, ранее двух гражданин Украины эвакуировали с острова Сен-Мартен на остров Мартиника.  

Количество людей, погибших в результате урагана «Ирма» в Карибском бассейне и на юго-востоке США, достигло 81 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги