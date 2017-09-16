С острова Мартиника в Карибском море эвакуировали на материковую часть Франции шесть украинцев.
Решение об эвакуации было принято из-за урагана «Ирма», сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
«Во Францию спецрейсом с о. Мартиника из-за урагана «Ирма» прибыло 6 граждан Украины», - сообщается на станице ведомства в Twitter.
До Франції спецрейсом з о. Мартиніка #Ірма прибуло 6 громадян України. Консул в аеропорту Орлі (Париж).— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 сентября 2017 г.
Консул находится в международном аэропорту Орли (Париж).
Напомним, ранее двух гражданин Украины эвакуировали с острова Сен-Мартен на остров Мартиника.
Количество людей, погибших в результате урагана «Ирма» в Карибском бассейне и на юго-востоке США, достигло 81 человека.
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