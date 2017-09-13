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Двух граждан Украины эвакуировали с острова, находящегося в зоне действия урагана «Ирма», сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

«Кризисный центр МИД Франции: эвакуированы двух граждан Украины с острова Сен-Мартен на остров Мартиника. Угрозы их жизни нет», – говорится в сообщении.

Напомним, подтверждена гибель из-за урагана «Ирма» 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море. 
ForUm

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