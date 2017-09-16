Во время проверки документов на станции метро «Вокзальная» правоохранители обнаружили у подозрительного парня гранату РГД-5, запал к ней, три дымовые шашки и два глушителя к АКМ.

Начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба столичного главка.

Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался уроженец Черниговской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По его словам, часть боеприпасов он якобы нашел в Ривненской области, другие опасные предметы заказал через Интернет. Молодой человек отказался объяснять, куда и с какой целью перевозил эти вещи.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.