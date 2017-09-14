Количество людей, погибших в результате урагана «Ирма» в Карибском бассейне и на юго-востоке США, достигло 81 человека.

Как сообщает Радио Свобода, в это число входят погибшие не только непосредственно во время удара стихии, но и из-за событий, связанных с ураганом, в том числе уже после его прохождения: несколько человек отравились выхлопными газами от аварийных электрогенераторов, кто разбился машине, спеша эвакуироваться, кто поскользнулся, убирая мотопилой заваленные деревья, и упал на ее цепь, еще на кого-то упало подмытое дерево или проволока линии электропередач.

Последней трагедией в США стала гибель восьми пациентов старческого дома в штате Флорида в возрасте от 71 до 99 лет: спасатели, добравшись в среду в дом, который потерял вместе с электроэнергией и кондиционирование воздуха в сильную жару, нашли трех пожилых людей уже умершими от перегрева и обезвоживания, еще пять не смогли спасти уже в больнице.

Более половины погибших, не менее 43 человека, пришлось на острова Карибского бассейна.