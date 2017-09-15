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Представитель Украины в Трехсторонней рабочей группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что экономические санкции в отношении России необходимо усилить.

Об этом он сказал в пятницу, 15 сентября, отвечая на вопросы журналистов во время конференции YES, которая проходит в Мыстецьком арсенале, сообщает Укринформ.

«Экономические санкции на том уровне, какие они есть, Россия выдержит. Советский Союз выдержал 50 лет «холодной войны», и поэтому Россия сможет выдержать и эти торговые санкции», - сказал Кучма.

Он отметил, что для того, чтобы повлиять на Россию, надо ужесточить экономические санкции.

Как ранее сообщал ForUm, 15 сентября решение Совета Европейского Союза продлить еще на полгода санкции в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины вступило в силу.
ForUm

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