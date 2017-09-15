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Решение Совета Европейского Союза продлить еще на полгода санкции в отношении лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Решение обнародовано в пятницу в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Срок действия действующих санкций истекает 15 сентября. Санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов применены к 149 лицам и 38 компаниям.

В предыдущем списке, который был утвержден в прошлый раз, санкции были применены против 153 человек и 40 компаний. В Совете ЕС констатировали, что из списка исключены четверо умерших людей и две компании, которые перестали существовать в результате слияния с другими.

Как ранее сообщал ForUm, 15 сентября Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции. 

 
ForUm

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