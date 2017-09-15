Президент Петр Порошенко предложил идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий. Об этом он заявил на 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко рассказал, что планирует детально обсудить эту инициативу во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

Глава государства также назвал недальновидными советы политиков о том, чтобы отложить, заморозить или забыть о Крыме. Он напомнил, что нынешняя битва за мировой порядок началась именно с оккупации полуострова. «Поэтому почти два года назад я выступил с инициативой о создании международного механизма по восстановлению суверенитета Украины над Крымом. Речь идет о постепенном - мирном - вытеснении России из Крыма», - отметил он.

По его словам, союзниками на этом пути являются инструменты международного права, санкции, международные суды и арбитражи, международные платформы и мониторинговые механизмы - начиная от ООН и заканчивая ЮНЕСКО.

«Тот факт, что в рамках ООН удалось зафиксировать за Россией статус оккупационного государства - подтверждает, что мы на правильном пути. Каждый день должны напоминать России о совершенном ею преступлении. Рассчитываем на скоординированную и целенаправленную поддержку наших международных партнеров», - подчеркнул Президент.

Напомним, глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно «загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

В то же время в правительстве Германии заверили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что озвученная позиция лидера немецких либералов Кристиана Линднера по Крыму не соответствует позиции правительства Германии.

Уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер также выступил против обсуждения вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.