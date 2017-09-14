В Беларуси сегодня, 14 сентября, начинаются совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

Как сообщает Радио Свобода, эти учения являются восстановлением советской традиции учений стран Варшавского договора, которые таким образом готовились противостоять НАТО.

Беларусь и Россия с 2009 года решили восстановить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России – только в 2015 году не было таких учений.

Особенность учений в 2017 году – изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, и Беларусь, которая была переговорной площадкой для Украины и России в обсуждении проблемы Донбасса, по словам военных аналитиков, выступает как союзник страны-агрессора.

По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в двух отдельных местностях, учиться будут 10 200 военнослужащих, из них семь тысяч – из белорусских подразделений, три тысячи – из российских.

Белорусская оппозиция опасается, что Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

Министерство обороны Беларуси 13 сентября снова отметило оборонный характер учений и обещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

Как заявил руководитель департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Беларуси генерал-майор Олег Воинов, учения намеренно удалены от смежных территорий с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».