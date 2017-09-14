также в разделеОбщество
РосСМИ: ГПУ назвала организаторов убийства Вороненкова 19
ГПСУ: «Шегини» могли «заминировать» сторонники Саакашвили 15
Transparency International: Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире 15
На таможне обнаружили схему уклонения от налогов на 5 миллионов 24
Мать Лободы подала заявление об отказе от депутатства 42
СМИ: У полиции есть видео с киллером, взорвавшим авто Махаури 64
Арестован еще один участник прорыва в «Шегинях» 36
Синоптики спрогнозировали погоду на октябрь 102
НАБУ: Депутат Киевсовета задержан за махинации с землей 96
НАБУ задержало депутата Киевсовета 40
Госдеп: Миротворцы поспособствуют восстановлению целостности Украины 435
13 сентября. Картина дня 112
Топ-чиновника «Укрзализныци» разоблачили на взятке в $300 тысяч 53
Сумская пенсионерка сдала в полицию сумку боеприпасов из АТО 49
Оборонный бюджет-2018 увеличат на 20 миллиардов 39
Учителя больше не будут заниматься переписью учеников 59
ГПУ проверит все звонки Левочкина с начала Евромайдана 84
Белорусские пограничники заявили о задержании украинца-нелегала 44

В Беларуси сегодня, 14 сентября, начинаются совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

Как сообщает Радио Свобода, эти учения являются восстановлением советской традиции учений стран Варшавского договора, которые таким образом готовились противостоять НАТО.

Беларусь и Россия с 2009 года решили восстановить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России – только в 2015 году не было таких учений.

Особенность учений в 2017 году – изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, и Беларусь, которая была переговорной площадкой для Украины и России в обсуждении проблемы Донбасса, по словам военных аналитиков, выступает как союзник страны-агрессора.

По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в двух отдельных местностях, учиться будут 10 200 военнослужащих, из них семь тысяч – из белорусских подразделений, три тысячи – из российских.

Белорусская оппозиция опасается, что Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

Министерство обороны Беларуси 13 сентября снова отметило оборонный характер учений и обещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

Как заявил руководитель департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Беларуси генерал-майор Олег Воинов, учения намеренно удалены от смежных территорий с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

65
Теги