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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителям Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки Украины совместно с руководством Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования встретиться с послами стран ЕС и разъяснить им некоторые положения нового Закона «Об образовании» в вопросах использованием языков национальных меньшинств. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Киевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Я дал поручение руководителям МИД, МОН, пригласил и.о. председателя Комитета по вопросам образования Верховной Рады Украины, чтобы они совместно провели встречу с послами европейских стран и полностью объяснили детали закона – какие механизмы будут работать», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина предана демократическим ценностям и выполняет свои обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств. Однако государственным языком является украинский. «И закон об образовании дает возможность обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, и одновременно предоставить новые возможности для развития украинского языка», - подчеркнул премьер.

Как сообщал ForUm, ранее МИД Венгрии раскритиковал принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния также заявила о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.  

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

 
ForUm

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