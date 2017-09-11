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В Левобережном районе Мариупола в результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки, погиб мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, в однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступало.

Место происшествия обследуют полиция и специалисты ГосЧС. Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.
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