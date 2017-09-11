Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ задержали в Одесской области злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий сотрудниками спецслужбы.

По данным СБУ, организатор группировки, который находится в розыске, явился к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и завладел его автомобилем.

Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта «отжима» злоумышленниками имущества и денег у иностранцев.

Оперативники СБУ совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки демонстрировали во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.