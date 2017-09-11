Польша отказалась от изображения в новых паспортах львовского Мемориала орлят и вильнюсской Острой Брамы после протестов Украины и Литвы.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака.



«Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак сообщил, что в новых польских паспортах не будет изображений Лычаковского кладбища и Вильнюсских ворот», - написал он в Facebook.

Оба объекта — и военное кладбище, и городские врата — находились на территории Польши до Второй мировой войны.

Вместо изображения Святых ворот в Вильнюсе в польском паспорте должна появиться надпись из гробницы Марии Пилсудской.

Напомним, 7 августа МИД Украины вручил ноту протеста послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение Мемориала орлят во Львове.

Орлята – участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.) – были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

Польские журналисты, эксперты, деятели культуры и представители общественных организаций собирают подписи под обращением к министерству внутренних дел Польши, призывая исключить из конкурса иллюстраций для нового загранпаспорта изображения Мемориала орлят во Львове и Острой брамы в Вильнюсе.

Заместитель главы МИД Литвы Нерис Джерманас заявил, что Острая брама с изображением Марии находится на территории Литвы. Он добавил, что их достопримечательности не должны быть на официальных документах другого государства.