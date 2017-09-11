Посла Украины Андрея Дещицу не вызывали в МИД Польши в связи с инцидентом на границе с Михаилом Саакашвили. Об этом в Twitter сообщил сам дипломат.

«В МИД РП меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, оказывали содействие гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля», – подчеркнул он.

Ранее польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил о вызове украинского посла в МИД Польши в связи с инцидентом на границе с Саакашвили.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.