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Сегодня, 8 сентября, в Киеве произошла перестрелка на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической. Об этом со ссылкой на заявления очевидцев сообщает 112 Украина.

«На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали очевидцы корреспонденту, отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.

Также, по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись. 

В пресс-службе столичной полиции позже рассказали подробности происшествия.

«Сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат. А через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями», – говорится в сообщении.

В главке отметил, что по вызовам выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие.

Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
ForUm

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