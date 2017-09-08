Представители ОРДЛО подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (Васина) в списках на обмен. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

«Очень трудно шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, Асеев находится у них. Место его содержания они официально нам не дали – просто подтвердили, что Станислав у них, и он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем. Мы знаем место содержания Станислава», - сказала Геращенко. Она добавила, что переговоры продолжались в течение месяца.

По словам Геращенко, украинская сторона в переговорах добивалась возможности посещения Васина координатором ОБСЕ Тони Фришем, который в конце августа был в Донецке с целью мониторинга условий содержания заложников, но его допустили лишь к макеевской колонии, где удерживают военнослужащих.

«К сожалению, к Стасу не было доступа ни одной международной организации – ни ОБСЕ, ни ООН, ни Международного комитета Красного креста», - сказала Геращенко.

По ее словам, к Асееву также не допускают родственников и не дают ему права на звонок матери.

Связь с донецким блоггером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня. Боевики более месяца отказывались указать, где находится Асеев.

16 июля представители «ДНР» подтвердили содержание в заложниках журналиста Асеева и позволили ему встретиться с матерью.