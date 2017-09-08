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В Министерстве иностранных дел РФ признали, что российский военнослужащий Александр Агеев был взят в плен в Украине, а также пожаловались на недопуск к нему российского консула. Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на публикацию в «Новой газете», в которой цитировалась Светлана Агеева - мать пленного россиянина, российского гражданина Агеева», - сказала она.

По словам Захаровой, МИД РФ неоднократно комментировал эту ситуацию, но Агеева продолжает говорить, что с ее сыном до сих пор не встретился консул России. «Я хотела бы прояснить ситуацию и полностью отчитаться перед СМИ, широкой общественностью и самой Светланой Агеевой относительно того, что происходит», - отметила она, сообщает УНИАН.

Захарова заявила, что с момента задержания Агеева Генконсульство РФ в Харькове прилагает усилия для оказания ему помощи, но украинские власти «нарушают международно-правовые нормы и двухстороннюю консульскую конвенцию между РФ и Украиной от 15 января 1993 года, российским представителям до сих пор не удалось встретиться с российским гражданином».

По ее словам, Агеев находится в СИЗО Старобельска, и Служба безопасности Украины отказывает ему во встрече, мотивируя это тем, что это может стать возможным только после завершения следствия.

Захарова добавила, что с июля до сегодняшнего дня Генконсульство с такой просьбой обращалось трижды. Также, отметила она, консул установил контакт с его адвокатом, но адвокат, нанятый матерью Агеева, заявил, что также не был допущен к подзащитному на том основании, что задержанный отказался от его услуг и предпочел оставить госзащитника.

По словам госзащитника, в сентябре следственная группа предполагает передать дело российского гражданина в суд. Мы эту информацию будем проверять, Генконсульство будет информировать Светлану Агееву о предпринимаемых шагах», - заверила представитель МИД РФ.

Напомним, 23 июня в районе населенного пункта Желобок Луганской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа НВФ, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

В плен попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что Агеев уволился в запас.

В свою очередь мать Агеева заявила, что ее сын все еще находится на службе в ВС РФ и даже получил в мае этого года звание ефрейтора. 
ForUm

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