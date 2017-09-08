Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения фигуранту дела о перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам расследования 30 августа бывшему начальнику управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, бывшему заместителю начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления и инспектору 4-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно внезапной действия ГУ НП в г. Киеве сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 27, п.1, п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

На рассмотрение Печерского районного суда Киева було внесено ходатайство о применении ко всем подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения ходатайств суд принял решение об избрании всем трем лицам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Не соглашаясь с этим судебным решением, 6 сентября прокурор внес апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда об избрании такой меры пресечения одному из подозреваемых.

Кроме того, в ближайшее время будут внесены апелляционные жалобы на избранную судом меру пресечения двум другим подозреваемым.