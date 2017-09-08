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Нардеп Юрий Береза ​​вместе с группой других депутатов обратился с трибуны Верховной Рады к вице-спикеру Оксане Сыроид с призывом извиниться за слова о незаконности ВСУ на Донбассе.

Такое заявление он сделал на заседании парламента в пятницу, сообщает Украинская правда.

«Я хотел бы попросить должностное лицо извиниться перед украинским солдатом», - сказал Береза.

По его словам, заявление, которое 6 сентября сделала Сыроид на заседании комитета по нацбезопасности и обороны, о том, что по закону украинские Вооруженные силы не могут воевать на Донбассе, стало хорошим материалом для российской пропаганды.

«Это выступление сейчас тиражируется всеми центральными российскими СМИ. Оно тиражируется в том контексте, что Украинское государство не состоялась, что у нас нет порядка, нет парламента», - подчеркнул депутат.

Береза ​​также призвал фракцию «Самопомич», которая делегировала Сыроид на должность заместителя председателя Рады, дать 2политическую и моральную оценку» ее скандальному заявлению.

Как сообщалось, 6 сентября на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны решили рекомендовать отклонить законопроект о временно оккупированной РФ территории №6400, соавтором которого является Оксана Сыроид.

«Применение ВСУ согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение Вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не так», - объяснила необходимость своего закона вице-спикер. 
ForUm

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