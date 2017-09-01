Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту дела о стрельбе в Княжичах экс-начальнику управления уголовного розыска Леониду Куряте в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает 112 Украина.

Суд не удовлетворил ходатайство обвинения, настаивавшего на помещении Куряты под стражу без возможности внесения залога.

«Прокуроры настаивали на содержании под стражей без возможности внесения залога, а также настаивают, что именно Курята отдал приказ стрелять, и приводили доказательства видео- и аудио материалы. Это отрывки телефонных переговоров, а также видео с камер наблюдения в Княжичах. Впрочем, адвокаты назвали такие доказательства безосновательными», - передает корреспондент.

Ранее сообщалось, что троих полицейских подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, которое повлекло к появлению тяжких последствий, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ГПУ сообщили, что они «организовали и обеспечили применение 4 декабря 2016 года огнестрельного оружия в Княжичах Броварского района, в результате от пулевых ранений погибли четверо сотрудников полиции».

Как известно, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.