Российская телеведущая и общественный деятель Тина Канделаки попала в «чистилище» сайта «Миротворец» из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма. Открытое оправдание российской агрессии. Поддержка оккупации Крыма Россией», - говорится на сайте.
Канделаки посетила оккупированный полуостров в августе этого года – она была в Севастополе и Ялте.
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