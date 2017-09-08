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Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании 7 сентября приостановил действие всех документов, принятых властями Каталонии, сообщает Русская служба ВВС. 

Власти Испании также предупредили каталонские СМИ, госслужащих и руководство полиции автономной области о последствиях несоблюдения судебных решений.

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса пригрозил поддержавшим закон о референдуме каталонским парламентариям уголовным преследованием, а также обратился к спецслужбам королевства с просьбой внимательно следить за подготовкой к проведению голосования.

В ответ на решение Конституционного суда Карлес Пучдемон заявил, что «демократию в Каталонии не остановит никто».

Референдум о независимости власти Каталонии намерены провести 1 октября. Вопрос, который они собираются вынести на референдум, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

Для того чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено. В случае победы, сторонников независимости власти Каталонии обещают через 48 часов после объявления результатов начать процесс создания независимого государства.

В четверг на экстренном заседании правительства Испании премьер-министр страны Мариано Рахой пообещал, что референдума в Каталонии не будет.

«Никакого референдума проведено не будет. Демократия ответит с твердостью, уверенностью и достоинством, - заявил он. - Ни правительство, ни суды не могут смириться с этим ни при каких условиях».

Как сообщал ForUm, 9 ноября 2015 года парламент испанской автономной области одобрил план по обретению независимости к 2017 году.

В документе официально указывается на начало процесса создания независимого государства Каталония в виде республики. План предусматривал выход из состава Испании в течение 18 месяцев.

В начале декабря того же года Конституционный суд Испании аннулировал действие резолюции парламента Каталонии о выработке плана действий, направленных на достижение независимости региона к 2017 году.
ForUm

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