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Количество жертв урагана «Ирма» увеличилось до 14 человек, сообщает Reuters.

Ураган прошел через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сент-Мартин, а также Британские Виргинские Острова, ломая на своем пути деревья и разрушая здания. 

По данным Красного Креста, от последствий урагана пострадали 1 млн 200 тыс. человек, а в ближайшие дни этот показатель может достичь 26 млн, передает 112 Украина.

Как сообщают французские метеорологи, ураган «Ирма» побил рекорд, сохраняя более 35 часов категорию 5 – скорость ветра в эпицентре составляет 295 км/ч. Ураган может сохранять силу еще день или два.

6 сентября «Ирма» достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море. Урагану присвоили максимальную пятую категорию опасности (катастрофическую).

В четверг стало известно, что ураган «Ирма» уже разрушил два острова, погибли по меньшей мере семь человек.

По данным ООН, от урагана могут пострадать 37 млн человек
ForUm

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