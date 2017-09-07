также в разделеПолитика
Госдеп США поддержал позицию Украины по миротворцам 17
Порошенко хочет сделать Крым для России неподъемной ношей 25
Додон обещает наказать военных, поехавших на учения в Украину 31
Порошенко: Общество недовольно жизнью и властью 46
Президент: Россия готовится к масштабной войне 110
Порошенко будет ветировать законы, ставящие под угрозу безвиз 59
Под Радой снова собираются водители авто на еврономерах 53
Сайдик: ТКГ обсуждала обеспечение особого статуса ОРДЛО 67
Лавринович придет завтра на допрос в ГПУ 50
Минюст хотят обязать подать иск о запрете Партии регионов 105
Германия выступает за размещение миротворцев по всей зоне АТО 160
ГПУ: Лавринович является подозреваемым с 1 сентября 48
Грызлов о Донбассе: Сначала особый статус, затем миротворцы 1015
Гройсман об отопительном сезоне: все будет нормально 47
«Оппоблок» перечеркнул мир на Донбассе 457
Послы ЕС продлили санкции против РФ 153
Украина подготовила свои предложения по миротворцам на Донбассе 254
Януковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти 310

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте с ежегодным посланием, передает УНИАН.

Глава государства подчеркнул, что до конца текущей каденции парламента еще более двух лет, а ВР этого созыва уже установила «абсолютный рекорд по результативным голосованиям за лишение неприкосновенности».

Он добавил, что «впервые представления поступают не только на оппозиционеров или на «ничьих» внефракционных, но и на депутатов, которые являются членами правящих партий и правящей коалиции».

«Призываю, как вы, наверное, и ожидали, внести и согласовать, наконец, изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность», - подчеркнул Порошенко.

Он добавил: «Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение: давайте примем это решение с введением его в действие с 1 января 2020 года, - для депутатов уже новой Верховной Рады».

Напомним, 28 июня Порошенко также призвал Верховную Раду проголосовать за изменения в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские летние 2017