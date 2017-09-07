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Ураган «Ирма», который ранее вызвал серьезные разрушения на островах в Карибском море, приближается к американской территории Пуэрто-Рико.

С приближением урагана в Пуэрто-Рико усилился ветер и проливные дожди, сообщает Русская служба ВВС.

В среду по меньшей мере семь человек погибли на заморских территориях Франции, еще один человек погиб в результате удара стихии на острове Барбуда.

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун сообщил, что в результате урагана остров, на котором проживают 1700 человек, был полностью разрушен.

По предварительным оценкам, на восстановление инфраструктуры, которая, по оценкам властей, разрушена на 95%, потребуется около 150 миллионов долларов.

Похожая ситуация сложилась на французской территории Сен-Бартелеми и разделенном между Францией и Нидерландами острове Сен-Мартен.

Как сообщается, многие территории остались без электричества, в некоторых местах зафиксированы наводнения, в домах местных жителей ветром снесло крыши.

«Ирму» называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч.

Ураган достиг пятой, максимальной категории – он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Как отмечали ранее метеорологи, ураган такой силы легко может срывать крыши и разбивать окна, а также выдергивать пальмы и превращать их в снаряды, которые могут убивать людей. Как предупреждают специалисты, по мере продвижения ураган будет только набирать силу.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. На острове Ки-Уэст (штат Флорида) власти США объявили обязательную эвакуацию.

Пока непонятно, какое влияние окажет ураган на материковую часть США.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство поддерживает связь с заморскими территориями, оказавшимися на пути урагана, и делает «все возможное для помощи пострадавшим».

Тем временем Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что тропический шторм «Хосе», образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону.

До урагана усилился также другой тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя «Катя». Ранее сообщалось, что он достигнет берегов Мексики в пятницу утром.
ForUm

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