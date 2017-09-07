Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия против Северной Кореи не является первоочередным вариантом решения проблемы. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, причиной такого решения стала его «сильная и откровенная дискуссия» с лидером Китая Си Цзиньпином по поводу этой проблемы.

«Президент Си хотел что-то сделать. Мы увидим, сможет ли он это сделать. Но мы не будем мириться с тем, что происходит в Северной Корее», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Также он заявил, что всецело полагается на своего китайского визави.

«Я верю, что президент Си согласен со мной на 100%... У нас был очень, очень откровенный и очень сильный телефонный разговор», – добавил он.

Ранее Трамп не исключил переход к военным мерам для сдерживания КНДР.