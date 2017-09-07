также в разделеПроисшествия
АТО: 34 обстрела за сутки, потерь нет 12
ДТП на Ривненщине: все погибшие оказались политологами 1879
На Ривненщине авто влетело в фуру: 4 погибших 105
Вандал, хваставшийся в соцсетях разрисованным памятником АТО, задержан 98
На Николаевщине перевернулся международный автобус, пострадали 9 человек 73
С начала года на Луганщине погибли 34 военных 95
На Киевщине после ссоры с женой мужчина подорвал себя гранатой 92
Боевики активизировали провокации: за сутки 36 обстрелов 110
В Украине остаются обесточенными 70 населенных пунктов 69
Порошенко обратится к ВР во второй половине сентября 88
В Харькове пьяный полицейский устроил смертельное ДТП 198
Непогода обесточила в Украине почти 170 населенных пунктов 71
Ситуация в зоне АТО обостряется: 44 обстрела, 1 военный ранен 165
В Одессе протестующие снесли скандальную пристройку возле «Дома-стены» 228
В Одессе горел центральный автовокзал 181
За прошлые сутки ранен один боец АТО 93
В Станице Луганской на растяжке подорвалась женщина 81
В Тернополе грузовик с топливом столкнулся с четырьмя авто, есть жертвы 181

В селе Заречное Ривненской области из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа I ст. - гимназия», сообщает Госпродпотребслужба.

В инфекционное отделение Заречненской центральной районной больницы с диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

Специалисты Госпродпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, которые вероятно обусловили возникновение вспышки. В частности, в пищеблоке не было достаточного количество холодильного и морозильного оборудования, и отсутствуют термометры для контроля температурного режима; не соблюдается «товарное соседство» при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся; нарушаются требования обработки яиц; моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть разрабатываемого инвентаря требует замены и обновления маркировки; в заведении недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей; с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции; недостаточное количество инвентаря для уборки и тому подобное.

Для проведения соответствующих лабораторных исследований отобраны смывы с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследованы работники пищеблока. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Функционирование пищеблока учебного заведения временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские летние 2017