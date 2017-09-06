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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к военным мерам в отношении КНДР, однако это не является первоочередным вариантом разрешения ситуации.

По словам Трампа, военные меры в отношении Северной Кореи не исключены, однако Вашингтон не рассматривает их основной метод для сдерживания ядерной программы Пхеньяна, сообщает 112 Украина.

«Посмотрим, что будет происходить», - заявил он.

При этом американский лидер отметил, что накануне провел телефонные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, которые прошли в «дружественном тоне».

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны, в частности Китай, Южная Корея и Япония, заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.

Посол США в ООН Никки Хейли в понедельник обвинила северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что он «умоляет о войне», проводя испытания ядерных бомб и ракет, и призвала 15 членов Совета Безопасности наложить «максимально возможные» санкции для его сдерживания.
ForUm

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