также в разделеПолитика
ГПУ: Лавринович является подозреваемым с 1 сентября 12
Гройсман об отопительном сезоне: все будет нормально 24
«Оппоблок» перечеркнул мир на Донбассе 285
Послы ЕС продлили санкции против РФ 119
Украина подготовила свои предложения по миротворцам на Донбассе 203
Януковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти 157
Суд разрешил арестовать счета сына Азарова в Швейцарии 54
В МИД ФРГ довольны предложением Путина по Донбассу 432
Россия направила в СБ ООН проект резолюции о миротворцах на Донбассе 117
В законе о реинтеграции Донбасса слова «война» не будет 202
Порошенко поздравил украинского пилота с победой на авиапоказе в Чехии 55
Порошенко и Гройсман поблагодарили нардепов за закон об образовании 105
Турчинов: Путин угрожает миру вооружением терроризма 197
Хомутынник ушел с поста главы депутатской группы «Видродження» 56
МИД: Среди миротворцев на Донбассе россиян быть не должно 136
Лукашенко об учениях «Запад-2017»: Нападать ни на кого не собираемся 48
Минюст получил от Грузии запрос на арест и выдачу Саакашвили 168
Замминистра юстиции Наталью Севостьянову заподозрили в «семейном подряде» 120

Развертывание контингента ООН на Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.

«Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера», — сказал он.

По словам Грызлова, также нужно будет «обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения».

«Формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

296
Теги
Туфли мужские летние 2017