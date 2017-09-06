Развертывание контингента ООН на Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.



«Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера», — сказал он.

По словам Грызлова, также нужно будет «обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения».

«Формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.