Постоянный представитель КНДР при ООН Хан То Сон предупредил, что его страна готова отправить «больше подарков» в Соединенные Штаты, пока мировые державы готовят ответ на последнее испытание ядерного оружия в Пхеньяне. Об этом сообщает Reuters.

«Недавние меры самообороны моей страны, КНДР, являются подарком, адресованным никому, кроме США», - сказал он, передает 112 Украина.

Также дипломат подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и крупнейшее испытание ядерной бомбы в воскресенье.

«США получат больше «подарков»... пока они полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР», - добавил Хан То Сон.

Ранее сообщалось о том, что посол США в ООН Никки Хейли в понедельник обвинила северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что он «умоляет о войне», проводя испытания ядерных бомб и ракет, и призвала 15 членов Совета Безопасности наложить «максимально возможные» санкции для его сдерживания.