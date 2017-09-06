Для того чтобы украинцы могли претендовать на пенсию, им нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Об этом в эфире 5 канала сказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Вы имеете право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. Максимальный стаж остается точно таким же – 35. Что меняется? С нашей точки зрения, человек, минимизировавший свои усилия и выполнивший условия страховой программы в минимальном размере и человек, выполнивший полностью условия страхования, не должны быть в одном состоянии», - уверен министр.

По его мнению, преференции должен иметь тот, кто выполнил полностью страховую программу.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, выплата пенсий украинцам будет привязана исключительно к их взносам в Пенсионный фонд Украины. Правительство планирует внедрить пенсионную реформу с 1 октября 2017 года.