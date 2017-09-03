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КНДР официально объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. Соответствующее заявление было сделано в воскресенье в эфире Центрального телевидения КНДР. 

«Успешно было произведено испытание водородного заряда, который может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету», - говорится в сообщении телеканала.

Также подчеркивается, что в ходе испытания никаких утечек радиации зафиксировано не было, сообщает ТАСС.

В воскресенье рано утром KCNA сообщило, что КНДР разработала новую водородную бомбу, которая может быть использована в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечалось, что бомба была представлена во время инспекции, которую провел лидер КНДР Ким Чен Ын в Институте ядерных разработок. Также подчеркивалось, что ее мощность может варьироваться от десятков до сотен килотонн, а все компоненты боезаряда производятся на территории страны.

Пхеньян уже заявлял об успешном испытании водородной бомбы в январе 2016 года. Специалисты из разных стран тогда не смогли с уверенностью подтвердить это заявление.

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Это указывало на то, что Пхеньян мог провести новое ядерное испытание.

В этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого японские власти на основе полученной информации пришли к выводу о том, что КНДР действительно провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание.
ForUm

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