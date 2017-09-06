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Национальная сборная Украины проиграла сборной Исландии в матче отборочного турнира на чемпионате мира по футболу 2018 года. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил Гильфи Сигурдссон (47, 67). 

Первый тайм прошел без забитых мячей, а сразу после перерыва хозяева поля вышли вперед.

После прострела с фланга Гудмундссон ударил Пятова по голове, и в этот момент Сигурдссон отправил мяч в пустые ворота. Арбитр засчитал гол.

Второй гол Исландия забила 65 минуте. После удара Сигурдссон в угол ворот Пятов дотянулся до мяча, но он от его рук залетел в угол ворот –  2: 0.

На 69 минуте счет мог увеличиться после удара головой Сигударссона – мяч пролетел над перекладиной.

В параллельных матчах группы I сборная Турции дома обыграла команду Хорватии — 1:0, а сборная Финляндии на выезде так же со счетом 1:0 обыграла команду Косово. Таким образом, Исландия после восьми матчей набирает 16 очков и выходит на второе место в группе І, а Украина опускается на четвертое место, имея в своем активе 14 очков. Первое место в группе по-прежнему занимает Хорватия с 16 очками. 

В октябре Украина сыграет с Косово и Хорватией. 
 
ForUm

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