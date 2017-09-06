Не успел утихнуть международный скандал из-за находки в оккупированном Крыму турбин немецкого производства, как тут же вспыхнул новый. На этот раз в центре внимания международного сообщества оказались две небольшие голландские компании - Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek. Первая из них специализируется на горном оборудовании для измельчения пород и их вывоза, вторая – на мощных гидравлических системах.

Местные СМИ уличили предприятия в помощи Российской Федерации по строительству спорного проекта – моста через Керченский пролив, который должен в будущем соединить Россию с территорией оккупированного ею Крыма. В частности, по информации De Gelderlander, голландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства Керченского моста, а компания Bijlard Hydrauliek поставила «важнейшую часть» для этой машины. Было установлено, что в начале 2016 года соответствующую технику отправили в Российскую Федерацию, и находилась она на российском побережье Черного моря - долгое время прокладывала тяжелые трубы на дне моря в качестве основы для опор моста.

Компании заверяют, что санкции не нарушали

Руководство компании Dematec Equipment не отрицает факт сотрудничества с Российской Федерацией, однако, как и в истории с немецкими турбинами, настаивает на том, что санкции, введенные ЕС из-за аннексии Крыма, нарушены не были. «Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, а машину поставили в Россию», - поясняет директор предприятия Дерк Ван ден Хойвель.

Глава компании Bijlard Hydrauliek Марсел Бейлард в свою очередь заявил, что вовсе не знал о дальнейшей судьбе машины, к которой поставило детали возглавляемое им предприятие. «Мы лишь передали запчасти для машины клиенту в Нидерландах. Больше ничего», - отметил он.

Правительство инициирует расследование

Реакция голландского правительства на это событие не заставила себя долго ждать. Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилиана Плаумен в тот же день заявила, что правительство изучит вопрос участия голландских компаний в проекте.

«Правительство Нидерландов применяет жесткую политику непризнания после незаконной аннексии Крыма и никоим образом не стимулирует подобную деятельность», - цитирует слова министра голландская государственная телерадиокомпания NOS.

При этом Плаумен также отметила, что даже если компании не нарушили европейское законодательство, правительство Нидерландов «ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно».

В свою очередь депутат от правящей партии PvdA Кирстен ван ден Хул подчеркнул, что строительство моста через Керченский пролив является символом российской аннексии. «Если голландские компании будут сотрудничать со строителями этого моста, я хотел бы задать им много вопросов... Я хочу знать, разрешено ли это по закону», - подчеркнул он.

Для Нидерландов вопрос крайне важен

Стоит отметить, что для Нидерландов вопрос соблюдения «санкционного» режима против Российской Федерации крайне важен, особенно после крушения в 2014 году самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом.

В октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. В частности, было установлено, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Позже эксперты Bellingcat пришли к выводу, что часть ответственности за трагедию MH17 несут высшие чины российской армии. Возглавляют список министр обороны России Сергей Шойгу вместе с его двумя заместителями - Валерием Герасимовым и Аркадием Бахиным. А также президент России Владимир Путин, который, согласно Конституции, является верховным главнокомандующим ВС России.

В текущем году дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 были переданы в голландский суд, их планируется рассматривать в рамках законодательства Нидерландов. Власти страны заявили, что привлечение к ответственности виновных за катастрофу самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» остается приоритетом работы голландского правительства.

Голландцы могут стать соучастниками других дел

Кроме этого, Керченский мост может стать очередной «особо горячей точкой» в непростых отношениях Украины и России. Как сообщалось, завершающие этапы строительства моста через Керченский пролив требуют периодического закрытия судоходства – в том числе и для кораблей, идущих в Мариуполь. А после завершения строительства мост ограничит высоту кораблей, способных заходить в Азовское море.

По информации Министерства иностранных дел Украины, за 23 суток перекрытия судоходства осенью убытки украинских государственных портов могут составить полмиллиарда гривен. В связи с этим Украина готовит иски в международный арбитраж о нарушениях международного морского права. Если вина голландских компаний в обходе санкций ЕС будет доказана, им сулят не только штрафы, но и урон имиджу, так как они будут соучастниками и нарушения международного законодательства по морскому праву.

Напомним, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент Российской Федерации Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года.

Проектом предусмотрено, что мост с железнодорожным и автодорожным проездами соединит Керченский и Таманский полуострова. Для этого необходимо пересечь фарватер Керченского пролива, а далее пройти через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Фактические работы по строительству моста в Крым начались в марте 2016 года. К 12 апреля было завершено строительство первой мостовой опоры, а в мае строители отчитались о погружении более тысячи свай из семи тысяч, предусмотренных проектом.

К августу 2017-го года (т.е. спустя полтора года после начала строительства) возведение моста было завершено примерно наполовину. На 10 из 19 километров моста основные конструкционные работы уже завершены: здесь осталось провести окраску пролетов, монтаж деформационных швов и другие «чистовые» операции. Строители уже забили 81% свай объекта, установили 56% опор и т.п. На первых участках моста (в районе острова Тузла) уже начали укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия с полимерными добавками.

Открыть автомобильное движение по мосту планируют к концу 2018-го года, а летом 2019-го полностью завершить строительство. Стоимость проекта оценивается примерно в 3,9 млрд долл.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после оккупации Крыма Россией.

Международное сообщество не признало и не признает аннексии Крыма. Сразу же после этого США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. В последующие годы действие ограничительных мер продолжалось, либо же пакет санкций дополнялся.

Санкциями предусматривается замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.

112 Украина