также в разделеОбщество
5 сентября. Картина дня 92
На фасаде Центра польской культуры в Ивано-Франковске нашли гранату 51
Украинцам хотят разрешить выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет стажа 206
Названы города Украины с самым грязным воздухом 120
Европейские наблюдатели проведут полет над Украиной 40
Рада приняла закон об образовании: в Украине вводится 12-летка 172
Соцсеть Ukrainians закрывается 70
Депутат Винницкого облсовета задержан на взятке 49
НАБУ изъяло у судьи ВАСУ $100 тысяч 37
Уволен председатель Высшего админсуда 50
ГПУ начала в режиме онлайн подсчитывать выявленные взятки 40
Суд отказался снимать арест с имущества Розенблата 33
Клыха удерживают в психбольнице 256
Активистка Femen оголилась возле Рады 133
В Крыму сожгли 108 кило колбас и сыров из ЕС и Украины 63
ГПУ и СБУ нагрянули с обысками в «Укрзализныцю» 105
Медведчук рассказал о предложении по обмену в формате «309 на 87» 95
Грымчак: РФ начала выводить вооружение с Донбасса 308

Генеральная прокуратура Швейцарии прокомментировала заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно обнаруженной банковской ячейки с «большим количеством золота». Во вторник, 5 сентября, швейцарские правоохранители ответили на просьбу DW подтвердить эту информацию.

Так, прокуратура Швейцарии знакома с этим вопросом.

В то же время там пока отказались предоставить больше деталей.

«В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной», – говорится в ответе.

Напомним, по данным ГПУ, в одной из европейских стран арестованы более полутонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские летние 2017