Генеральная прокуратура Швейцарии прокомментировала заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно обнаруженной банковской ячейки с «большим количеством золота». Во вторник, 5 сентября, швейцарские правоохранители ответили на просьбу DW подтвердить эту информацию.

Так, прокуратура Швейцарии знакома с этим вопросом.

В то же время там пока отказались предоставить больше деталей.

«В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной», – говорится в ответе.

Напомним, по данным ГПУ, в одной из европейских стран арестованы более полутонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.