Украина возглавила список наиболее привлекательных стран для инвестиций в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), сообщает издание Institutional Investor.



Согласно проведенному изданием исследованию, 32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% инвесторов намерены в первую очередь посетить Румынию, 25% - Нигерию, 24% - Кению.

В исследовании отмечается, что наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России, стран СНГ, Восточной и Центральной Европы, передает УНИАН.

Наиболее интересной отраслью для инвестиций традиционно было названо сельское хозяйство.