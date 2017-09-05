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В Ивано-Франковске на улице Сечевых Стрельцов, 56 в трубе на фасаде Центра польской культуры и европейского диалога, который расположен на втором этаже помещения, обнаружили боевую гранату РГД-5. Об этом сообщает Галка со ссылкой на управление патрульной полиции.

«Правоохранителям сообщили, что во время профилактической чистки системы кондиционирования технический работник Центра обнаружил гранату в металлической трубе», - говорится в сообщении.

Во время внешнего осмотра полицейские заметили, что похожая на боевую гранату находка имеет крючок, за который и зацепилась. Предполагают, что у злоумышленника мог быть замысел, чтобы этот механизм привел гранату в действие.

Сотрудники Центра польской культуры и диалога вызвали взрывотехников.

Обнаруженная боевая граната РГД-5 (противопехотная осколочная ручная граната дистанционного действия наступательного типа) была с запалом. Взрывотехники ее разрядили и передали следователям на экспертизу.

На месте происшествия работают оперативники полиции и СБУ.

 
ForUm

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