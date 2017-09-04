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Судья затягивает рассмотрение производства о взыскании в государственный бюджет 2,3 млн гривен членских взносов с партии ВО «Свобода».

Об этом заявила председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак.

«Из «новой» судебной практики: сначала судья уходит больше чем на месяц в отпуск, потом получает ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что ответчик по делу находится на больничном. В то время как срок действия составленного НАПК протокола о конфискации у ВО «Свобода» более 2,3 млн грн незаконных взносов в поддержку партии, истекает», - написала она в Facebook.

Напомним, 4 сентября в Дарницком районном суде Киева должно было рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера партии на основании протокола, составленного уполномоченным лицом НАПК, относительно нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии. Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2,357 млн грн.
ForUm

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